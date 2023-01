Fondazione Veronesi cerca nuove Pink Ambassador

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – LaUmbertolancia un appello a tutte le donne che hanno combattuto un tumore al seno, all’utero o alle ovaie: diventateper dimostrare che dopo la malattia si può tornare più forti di prima, raccogliendo anche fondi per la ri. L’invito è rivolto alle pazienti operate che abbiano concluso le terapie entro settembre 2022, che domani 31 gennaio al 12 marzo potranno inviare la propria candidatura online (https://sostieni..it//). Anche per questa edizione dell’iniziativa le ‘ambasciatrici in rosa’ selezionate saranno assistite da un team composto da nutrizionisti e psicologi. Da aprile a fine ottobre seguiranno un intenso allenamento gratuito coordinato ...