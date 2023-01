Fiumicino | Baccini | “Il precariato nelle scuole è un danno per insegnanti | bambini e Comune”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 30 gennaio 2023)– “La protesta delledi nidi e materne, insieme alle AOC è un segno grande di quel disagio sociale che vogliamo contrastare”. A parlare è Mario, candidato sindaco per il centrodestra a, in merito alle proteste del personale precario, aggiungendo: “Ilnella scuola è unnon solo economico ma anche culturale e civile: ne risentono i ragazzi, a cui dovremmo dedicare l’attenzione che meritano non esponendoli a cambi continuidinamiche educative, di riflesso le famiglie e leche a loro volta non possono programmare la loro vita e in ultimo anche ilche offre un servizio precario e costoso perché costretto a servirsi di agenzie esterne”. È necessario che ...