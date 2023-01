(Di lunedì 30 gennaio 2023) Le indagini sono state condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Ciberneticaper la(C.O.S.C.), diretto dal gruppo reati informaticiProcuraRepubblica presso il Tribunale diL'articolo proviene daPost.

L'indagine della polizia diha portato anche a ventisei ...della Polizia Postale per la 'Toscana'), diretto dal gruppo reati informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di. L'attività si inserisce nella più ampia operazione 'DICTUM'...

Pedofilia, arresti e denunce. Indagati anche un catechista e un autista di scuolabus LA NAZIONE

Arrestati un catechista e un autista di scuolabus AGI - Agenzia Italia

Firenze, pedofilia on line: cinque arresti e 26 denunce. Operazione della polizia postale della Toscana Firenze Post

Disponibile la Relazione al Parlamento per l'anno 2021 in materia di ... Dipartimento per le politiche della famiglia -

Benedetto XVI, il Papa emerito muore a 95 anni. Giani: «Lo ricorderemo per il suo coraggio» Corriere Fiorentino

FIRENZE – Un’operazione della Polizia di Stato di Firenze per il contrasto alla pedopornografia ha portato all’arresto di cinque persone e alla denuncia di altre 26. Le indagini sono state condotte ...Il bilancio dell'operazione è di cinque persone arrestate e 26 denunciate. Coinvolti oltre 1.700 utenti residenti in Italia ...