Firenze | dal 4 febbraio torna il progetto ' Scopri Santa Croce' - Cronaca - lanazione it

Per partecipare alle visite è richiesta la prenotazione sul sito www.santacroceopera.it a partire dalle ore 15 di martedì 31 ...Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, a margine della cerimonia in cui ha ricevuto le chiavi della città di. 'Verrà informato il Parlamentoministro della Difesa Crosetto' ...

Firenze, dal 4 febbraio torna il progetto 'Scopri Santa Croce' LA NAZIONE

Tumore al seno, al via a Firenze la campagna di visite gratuite per donne in difficoltà LA NAZIONE

In bici da Firenze a Pistoia come 153 anni fa: torna l'accurata ciclostorica gonews

Presentato a Firenze il Manifesto di intenti dei CSV Vita

Tajani riceve le chiavi della Città di Firenze. Nardella: “Si è sempre battuto per i valori europei” Controradio

Per partecipare alle visite è richiesta la prenotazione sul sito www.santacroceopera.it a partire dalle ore 15 di martedì 31 gennaio ..."Reputiamo strano che ci siano diverse posizioni nei rappresentanti di Iv, in Città metropolitana così come in altri Comuni le cose sono andate diversamente rispetto a quanto successo oggi a Palazzo V ...