Fiorentina | Italiano può sorridere ' Ora alziamo il livello Peccato | la traversa'

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il tecnico viola si tiene stretti la prestazione e un risultato positivo. E può anche recriminare per una vittoria davvero ...

Il tecnico viola si tiene stretti la prestazione e un risultato positivo. E può anche recriminare per una vittoria davvero ...

Calciomercato Fiorentina, Italiano vuole rinforzi: Pradè studia due colpi dall'Atalanta Footballnews24.it

Italiano, prima (mezza) gioia contro Sarri. La Fiorentina torna al 4-3-3 Fiorentina.it

Fiorentina, Italiano: "Teniamo alla Coppa Italia, mercoledì cercheremo di prenderci la rivincita con il Torino" Torino Granata

I convocati della Fiorentina: Italiano perde Bianco, niente Brekalo ma recuperano due pedine importanti fiorentinanews.com

Messo alle spalle il pareggio con la Fiorentina, la Lazio mette nel mirino il quarto di Coppa Italia contro la Juventus all'Allianz Stadium. L'appuntamento è per giovedì ...La Lazio pareggia all'Olimpico con la Fiorentina e rimanda l'appuntamento con il secondo posto. Biancocelesti che sciupano un'occasione, visto anche il vantaggio iniziale, ma tanti ...