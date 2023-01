Finiti i lockdown anche Glovo licenzia Annunciati 250 esuberi | per lo più in Spagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La piattaforma spagnola di consegne a domicilioha annunciato che licenzierà 250 persone, ovvero il 6,5% del suo organico. “È necessario farlo”, ha affermato l’amministrazione delegato della società Óscar Pierre. I tagli colpiranno soprattutto i dipendenti della sede principale della società che si trova a Barcellona. Negli ultimi mesi, la piattaforma è stata sanzionata più volte dagli ispettori del lavoro inper mancato rispetto della normativa vigente, multe a cuisi è opposta con ricorsi. La società, come gran parte delle concorrenti, era finito al centro di indagini per il trattamento dei lavoratoriin Italia. La società cita come motivo deimenti il calo degli ordini seguita alla fine deicausati dalla pandemia. L’a.d. Pierre ha spiegato ...