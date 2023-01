Figli disabili | dal 1° febbraio il bonus fino a 500 euro per i genitori disoccupati

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Partono mercoledì 1°le domande per la richiesta del contributo mensile a favore deio monoreddito concontà. Le domande del, che varia da 150 a 500al mese in base al numero di, devono essere inoltrate all’Inpsal 31 marzo 2023., a chi spetta Il contributo spetta ai nuclei familiari monoparentali cona caricoalmeno al 60%. Il genitore deve essere disoccupato o monoreddito. L’erogazione prescinde dalla proprietà della casa di abitazione , è cumulabile con il Reddito di cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito ...

'Oggi c'è la necessità di ripensare la carità perché i bisogni attuali sono complessi e non arrivano mai da soli: ci sono le bollette da pagare ma anche, divorzi. Per affrontarli serve ......unico è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i.

