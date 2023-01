Festival di Sanremo 2023 | tutti i duetti con le canzoni | c’è chi ha scelto di andare sul sicuro

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Dopo una settimana di spoiler e indiscrezioni, Amadeus, insieme a Gianni Morandi, ha reso noti – da Fiorello a “Viva Rai2? – le cover e gli ospiti con cui i 28 cantanti in gara asi sfideranno nella serata di venerdì 10 febbraio. Al primo sguardo, la cosa che salta agli occhi è l’abbondanza di medley e autocitazioni. In molti hannodal passato propri brani o brani dell’ospite. Quindi, disul, senza rischiare più di tanto., icon leAnna Oxa con il deejay iLjard Shava canterà “Un’emozione da poco”.Ariete con Sangiovanni “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato.Gli Articolo 31 con Fedez un medley degli Articolo 31,Colapesce Dimartino con Carla Bruni “Azzurro” di ...

Naturalmente, in stile 'peppiniano', smoking e papillon nuovo di zecca per onorare il palco di Sanremo così importante per la mia carriera": lo dice all'ANSA Peppino di Capri, entusiasta dell'omaggio ...Ospite a CTCF da Fabio Fazio, il maestro Vessicchio ripercorre insieme ad Elio gli anni della quasi vittoria al Festival ...