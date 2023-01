Festa di compleanno si trasforma in una strage | Erano tutti giovanissimi

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Una serata die divertimento si èta ben presto in una tragedia per cinque ragazzi che hanno perso la vita: le vittimetutte giovanissime. Un terribile incidente si è consumato stanotte tra le vie di Roma, dove hanno perso la vita ben cinque ragazzidi età compresa tra i 17 ei 22 anni. Stando ai primi resoconti forniti dai vigili del fuoco che in queste ore stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente mortale, verso le 02:30 a Fonte Nuova su via Nomentana la Fiat 500 sui cui viaggiavano i ragazzi si sarebbe ribaltata più volte.difinisce in tragedia (Periodico Italiano)Non è ancora chiaro però cosa abbia potuto causare l’incidente. Motivo per cui, al momento, la Procura di Tivoli ha avviato un fascicolo di ...