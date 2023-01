Ferrara | l’investimento in bici dove morì un 15enne | il 17enne sopravvissuto multato per 26 euro

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 gennaio 2023) 26. È questa la cifra che dovrà pagare il ragazzo di 17 anni che lo scorso 30 novembre era ininsieme all’amicoManuel Lorenzo Intube, travolto da un’auto in via Pomposa a. I due fecero un incidente e ora il ragazzoè statodalla Polizia locale, secondo quanto riferisce La Nuova. Multa dovuta al fatto di non aver indossato il giubbotto catarifrangente o le bretelle riflettenti. La tragedia, infatti, era avvenuta di sera attorno alle 22, al buio. Ilperse la vita, mentre ilentrò in coma dopo l’impatto, riportando una frattura alle gambe e una perforazione a un polmone. Allora venne trasportato all’ospedale Sant’Anna di Cona. A investirli fu un suv che procedeva nella ...