Fedriga | ' settore trasporti deve stare dentro concetto di mercato ma con tutele servizio garantito ai cittadini'

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo inquadrare ilin sistema di servizi pubblici essenziali.undima con lenecessarie delai". Ad affermarlo è Massimiliano, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome intervenendo al convegno nazionale di Asstra.sottolinea la necessità di un confronto tra aziende, Enti locali e utenti anche per quanto riguarda il finanziamento del: "intersecarsi una sostenibilità economica che riguarda le aziende e noi e la sostenibilità sociale che è un pilastro che ...

Infine, si sta per concludere la stagione delle trimestrali negli Usa con i big deltech (... con Andrea Gibelli, Edoardo Rixi, Adina Valean, Raffaele Fitto, Massimiliano, Luigi ......di ridurre il consumo di alcolici attraverso etichette - allarmistiche - sottolinea ancora-...non informare correttamente in merito alla tutela della salute e di provocare danni ad un...

Fedriga, 'settore trasporti deve stare dentro concetto di mercato ma ... Entilocali-online

Fedriga Regioni.it

Fedriga:sosteniamo candidatura a Expo Roma 2030 Regioni.it

n. 4433 del 11-01-2023 - Fedriga (Regioni): risorse per potenziare ... Regioni.it

Iniziative: Fedriga, successo per Dote famiglia. Aiuti a 48mila minori ilgazzettino.it

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo inquadrare il settore dentro in sistema di servizi pubblici essenziali. Deve stare dentro un concetto di mercato ma con le tutele necessarie del servizio garantit ...Nuovo sprint vincente per Carlotta Fedriga, portacolori dell’Edera Atletica. Dopo aver corso ad Ancona, in indoor, i 60 metri con il tempo del suo record personale (7”56), la 18enne sprinter forlivese ...