Federica Panicucci rivela spoiler sulla trentesima puntata del GF Vip 7

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nel corso delladi questa mattina, lunedì 30 gennaio, di Mattino 5 la conduttricesi è lasciata andare a unoclamoroso in merito alladi questa sera del Grande Fratello Vip 7. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Nello specifico, la presentatrice, durante i saluti finale, ha svelato che, oltre all’eliminazione tra Nikita Pelizon, George Ciupilan e Oriana Marzoli, entreranno nella casa due padri che arrivano proprio in soccorso dei propri figli caduti in crisi. Poi, ovviamente, mentre stava per fare menzione ai nomi dei due Vipponi del reality show, si è interrotta dicendo che i telespettatori lo dovranno scoprire guardando lae ascoltando Alfonso Signorini. Intanto, visti gli ultimi ...

Ada Alberti è tornata con l' Oroscopo settimanale a Mattino Cinque News . Come ogni lunedì la nota astrologa è intervenuta nel programma di successo " Mattino 5 News " condotto dae Francesco Vecchi con le previsioni delle stelle della nuova settimana. Curiosi di scoprire cosa succederà questa settimana per i dodici segni dello zodiaco Scopriamo in anteprima ...... dicendo che si confermano trasmissioni di successo Mattino Cinque News, condotto dalla coppia formata dae Francesco Vecchi, e l'inossidabile Forum di Barbara Palombelli , mentre ...

Federica Panicucci in Puglia, per un weekend in relax con il compagno La Gazzetta del Mezzogiorno

Vacanze in Puglia: Federica Panicucci sceglie due tappe nel Brindisino BrindisiReport

Weekend pugliese in un resort di lusso per Federica Panicucci Corriere del Mezzogiorno

Grande Fratello Vip anticipazioni 30 gennaio 2023: Nikita a rischio, sorpresa di due padri Blasting News Italia

Gf Vip 7, le anticipazioni della trentesima puntata | Isa e Chia Isa e Chia

Javier Rigau è intervenuto a Mattino Cinque per parlare con Federica Panicucci di Gina Lollobrigida. Lo spagnolo ha rivolto accuse pesanti, ancora una volta, al medico di fiducia dell’attrice, ovvero ...Secondo Francisco Javier Rigau, l'ex moglie non avrebbe mai sperperato i suoi soldi. Sarebbe stato quindi l'assistente Andrea Piazzolla a farlo.