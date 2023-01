Fedele | “Napoli-Roma | partita da pareggio Kvara grave errore”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Enricoritiene cheera unadae cheha compiuto unsul cross di Lozano Enrico, ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, nonché ex dirigente sportivo del Parma di Calisto Tanzi, esprime la sua opinione su. Nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Marte Sport Live – ForzaSempre’, in onda sulle frequenze di Radio Marte,dichiara: “? Onestamente, era unada pari. Sarebbe stato un risultato giusto. Abbiamo visto la migliordella stagione. Se finiva uno ad uno, non si ...

... fuori dal carcere, di queste due famiglie potenti, importanti, i Montecchi e i Capuleti di. ... da soldatodi Ciro, proverà invece a redimersi e riavvicinarsi ai genitori, per ritornare ...... arrivano dalla qualificazione in Coppa Italia battendo ilin trasferta e dal pareggio ... comunqueal solito 3 - 5 - 2 . Allo Zini vedremo così Onana in porta, Darmian, Acerbi e Bastoni ...

Fedele: 'Napoli primo Serie A campionato da 5, ormai si gioca per non retrocedere' AreaNapoli.it

Fedele: “Napoli, occhio alla Roma. La squadra di Mou fa paura. Un pareggio Magari” napolipiu.com

Fedele: "Napoli-Roma può finire anche con questo risultato, non ... CalcioNapoli24

Fedele: 'Il Napoli ha commesso due gravissimi errori: non li ripeterà' AreaNapoli.it

Fedele: “Gaetano umiliato dal Napoli. Zerbin tolto perché non si lamenta” napolipiu.com

Enrico Fedele ha espresso il suo pensiero su Napoli-Roma, partita vinta per 2-1 dalla compagine azzurra. Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, nonché ex dirigente sportiv ...La vittoria del Napoli contro la Roma è un premio per la sua mentalità, Simeone è il volto-copertina degli azzurri.