Farnesina | XI Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione

(Di lunedì 30 gennaio 2023) XIdiperalla– La Sala delle Conferenze Internazionali dellaospiterà, il primo febbraio prossimo, la riunione delladiper, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Ladiè l’organo, previsto per legge, che ha la funzione di impostare e rendere operative le linee guida strategiche per l’incentivazione del Made in Italy, cioè della promozione dei prodotti dell’industria nazionale in genere, indirizzati all’esportazione. Tali indicazioni pilota vengono prioritariamente definite dal ...