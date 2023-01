Pato Dal'Maz e Taina firmano il parziale decisivo, Giulia Teggi si ripete, ma Isa Pereira sancisce il definitivo 5 - 2 che riporta il Città dia - 3vetta.... Elia Sdruccioli, Comitato italiano paralimpico Marche, la squadra Città di, Andrea Tonti. L'iniziativa è patrocinataRegione Marche, dal Coni nazionale e dal Panathlon nazionale. ...

Falconara a -3 dalla vetta. Turno pro Rovigo Orange La Gazzetta dello Sport

Falconara c'è: le 4 sorelle di nuovo in 3 punti. Turno pro Rovigo Orange Corriere dello Sport

Il Falconara reagisce subito: le 4 sorelle di nuovo in 3 punti. In coda balzo Rovigo Federica Lattanzio

Falconara: Marco Baldassini è il candidato sindaco della coalizione ... Centropagina

Ancona: Falconara: Sversamenti a mare, presentata la soluzione da ... Vivere Marche

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Una grande condotta in spiaggia per impedire ai collettori di riversare liquami in mare. È quanto prevede la soluzione progettuale scelta da VivaServizi di concerto con il Comune di Falconara, illustr ...