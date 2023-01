“Facebook consuma più batteria del necessario degli smartphone” | data analyst licenziato da Meta

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) George Hayward,, è statodaper aver denunciato che l’app dipiùdi quanto realmente. Hayward si è rifiutato di portare avanti il negative testing messo in atto dal colosso dei social, perdendo il posto. Ilera stato assunto nel 2019. Secondo quanto riporta il New York Post, Hayward avrebbe interrotto i test sulle app di Messenger e, che non solo consumerebbero piùdel, ma danneggerebbero anche glidopo ogni utilizzo. La pratica messa in atto daavrebbe scopi ...