Eurovision | su Torino un impatto di 22 milioni

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Presentati oggi i dati relativi all’indagine svolta dall’Osservatorio Culturaledel Piemonte per conto della Camera di commercio disulle ricadute economiche diSong Contest 2022.Song Contest 2022, evento di punta della scorsa primavera torinese, è andato in scena dal 9 al 14 maggio2022: 63mila i posti riempiti al Pala Olimpico, in occasione dei nove eventi in programma, e 220 mila le persone che hanno assistito alle 55 ore di spettacoli all’Village del Parco del Valentino. Come spiegato da Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di: “I numeri –anche calcolati su logiche prudenziali -confermano un successo che avevamo già ampiamente percepito: 22,8tra impatti diretti, indiretti e indotti, senza considerare ...