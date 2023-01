Etoile de Bessèges 2023 | il percorso e le tappe ai raggi X Si decide tutto nelle ultime due tappe

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il grande ciclismo torna in Europa grazie all’de Besseges. La corsa francese è arrivata all’edizione numero 53 e aprirà la grande stagione europea a due ruote. Cinque, con la conclusione domenica 5 febbraio: vediamo come si svilupperanno i percorsi che caratterizzeranno questi giorni. Le prime duenon segnalano troppe problematiche per il gruppo. La Bellegarde-Bellegarde segue molto ilvissutodue edizioni, 160 chilometri non troppo impegnativi con il traguardo situato al termine di un breve strappo. La Bagard-Aubais invece è caratterizzata da qualche saliscendi, ma non ci si dovrebbe discostare da un’altra volata di gruppo. La terza frazione, con partenza ed arrivo a Besseges, inizierà a sparigliare le carte. ...