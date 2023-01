Estorce denaro per comprare droga Arrestato 17enne

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 30 gennaio 2023) I poliziotti della Squadra Volante hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare restrittiva con affidamento ad una Comunità educativa emessa dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto, nei confronti di un, presunto responsabile del reato di estorsione. Dalle risultanze investigative sembrerebbe che il minore abbia contattato un suo conoscente a mezzo messaggistica dei social, invitandolo ad un incontro per discutere questioni che, secondo lui, non potevano essere affrontate per via telefonica. All’incontro il minorenne avrebbe chiesto, con tono intimidatorio, la somma di 50 euro per acquistare sostanza stupefacente che avrebbe, successivamente, rivenduto permettendogli la restituzione del prestito. La presunta vittima spaventata ha consegnato la somma richiesta nella speranza di sottrarsi alle “attenzioni” ...