‘Essere Montagna’ | arriva il graphic novel ecologista di Jacopo Starace

Leggi su funweek

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Essere Montagna, ilfantasy ecologico diin libreria dal 3 febbraio per BAO Publishing.crea una storia ambientata in un mondo in cui esistono gli uomini formica, umani alti appena qualche millimetro. Anni dopo che la loro popolazione è stata decimata da una misteriosa epidemia – e che gli uomini montagna, creature quasi mitiche, gigantesche, hanno lasciato cadere sulle terre degli uomini formica una cura – la terribile malattia del bacillo ritorna. Solo che la popolazione è ormai preda di un culto religioso basato sull’aiuto che cade dal cielo, e le scorte di antidoto si sono esaurite da tempo. Un giovane, Myco, costretto dalle drammatiche circostanze, lascia il villaggio per cercare una nuova cura alla ...