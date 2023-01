Escursionista si sente male sul Monte Gelbison | soccorsa con elicottero

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Momenti di tensione nella giornata di ieri durante un’escursione sul: una donna di 65 anni ha accusato un improvviso freddo e un malore agli arti inferiori e quindi non riusciva più a continuare il suo percorso sul. I compagni che stavano con lei hanno allertato il 118. Secondo quanto riporta Onda News, ad intervenire è stato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto con l’elisoccorso del 118 di Salerno per salvare l’in difficoltà. L’Elisoccorso 118 di Salerno quindi, giunto sul, ha provveduto a sbarcare, mediante verricello, l’infermiere, il medico e il tecnico di elisoccorso Cnsas che hanno valutato la situazione medica della donna. L’è stata imbarellata e recuperata a bordo ...

