Erdogan | Turchia potrebbe accettare la Finlandia nella Nato

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Lala. Lo ha detto il presidente Recep Tayyip, secondo quanto riferisce l'Afp. "Possiamo dare un messaggio diverso sulla. La Svezia sarà scioccata quando daremo un messaggio diverso sulla", ha sottolineato, in merito al processo di adesione dellaalla, incontrando i giovani nell'ambito di un programma televisivo. "Ma - ha aggiunto il presidente turco - lanon dovrebbe commettere lo stesso errore".È la prima volta che il governo turco ha lasciato intendere di essere disposto a trattare la domanda finlandese separatamente da quella della Svezia. Martedì la ...

"Questo rappresenta un entusiasmante passo avanti per il futuro di TMMT, che continuerà a produrre modelli di successo e di alta qualità - le parole diSahin , presidente dello stabilimento - ...Balzo a doppia cifra anche nelladi(+23.%) mentre è dato negativo in Cina con un calo del 20% e in Russia con un - 5% fra sanzioni, guerra e pandemia Covid. L'export alimentare è ...

Erdogan, Turchia potrebbe approvare Finlandia nella Nato - Ultima Ora Agenzia ANSA

Nato, la Turchia potrebbe approvare l'adesione della Finlandia. Ma Erdogan avverte: «Non faccia lo stesso errore della ... Open

Erdogan: "La Turchia potrebbe accettare l'ingresso della Finlandia nella Nato" TGCOM

"La Turchia potrebbe dire sì alla Finlandia nella Nato" AGI - Agenzia Italia

Erdogan apre a Finlandia nella Nato: "Ma non faccia gli errori della Svezia" Adnkronos

(ANSA) - STOCCOLMA, 30 GEN - L'Obiettivo di Helsinki "e della Svezia è di entrare nella Nato contemporaneamente": lo ha detto il ministro degli esteri finlandese Pekka Haavisto dopo che Ankara ha espr ...Le autorità finlandesi hanno contattato «immediatamente» le autorità turche domenica, dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha aperto la porta alla separazione della candidatura della Finl ...