Empoli | tutto fatto col Bologna per Vignato | superato il Sassuolo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’con la cessione aldi Bajrami ha liberato un posto in attacco e avrebbe chiuso per l’arrivo diL’con la cessione aldi Bajrami ha liberato un posto in attacco e avrebbe chiuso per l’arrivo di. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Ds Accardi sta lavorando per chiudere l’operazione di mercato in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.