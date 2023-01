Empoli | ceduto Bajrami al Sassuolo | i dettagli dell’operazione

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’ha chiuso per la cessione dial, l’albanese è già a Milano per firmare il contratto coi neroverdi L’ha chiuso per la cessione dial, l’albanese è già a Milano per firmare il contratto coi neroverdi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, operazione chiusa a titolo definitivo per una cifra attorno ai 6 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.