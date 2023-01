Embolizzazione è l' operazione di circa 30 minuti che elimina il fibroma uterino in maniera non invasiva

Leggi su iodonna

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Detto anche leiomiomao mioma, ilè un tumore dell'utero più frequente. Benigno, possono essere molteplici, si tratta ditosi, e solitamente si interviene con l'isterectomia, ovvero un intervento chirurgico che rimuove l'utero. Esiste però da alcuni anni una tecnica molto più innovativa, l', che permette l'asportazione di tutti i fibromi con una procedura mini-. Inoltre non prevede l'asportazione dell'organo non intaccando quindi la fertilità.