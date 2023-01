Elezioni regionali Lazio 2023 | candidati | sondaggi | data | come si vota e orario

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Con l’elezione in Parlamento di Nicola Zingaretti, si chiude dopo nove anni l’esperienza del Governatore alla guida della Regione. Infatti, l’ex Presidente regionale si è dovuto dimettere per il vincolo di mandato, aprendo di fatto alledel 12 e 13 febbraio. Il Centrosinistra cercherà di riconfermarsi sostenendo Alessio D’Amato alla Presidenza, forti del suo lavoroAssessore regionale alla Sanità. Di contro, il Centrodestra prova la mossa Francesco Rocca, forte della sua esperienza alla Croce Rossa e spinto dal vento di Giorgia Meloni.outsider, una partita verrà giocata anche dalla giornalista Donatella Bianchi, sostenuta alla Presidenza dal Movimento 5 Stelle....

... vedere per credere Il 12 e 13 febbraio si vota per lein Lazio e Lombardia: la nostra guida Tutto su ChatGPT e affini , le intelligenze artificiali a cui stiamo facendo scrivere ...Eppure i democratici, senza pretendere scuse, fanno di tutto per allearsi con lui (ledel ... Gli elettori del Pd, con altrettanto rispetto, alledello scorso settembre, gli hanno ...

Elezioni regionali, D’Amato crede nella rimonta: “Rocca vince i sondaggi, noi le elezioni” RomaToday

Elezioni regionali Lazio 2023: candidati e sondaggi, verso voto del 12 febbraio Adnkronos

Elezioni regionali nel Lazio, scontro in tv tra i candidati D'Amato, Rocca e Bianchi. Scintille su sanità e t… Repubblica Roma

Lombardia, elezioni regionali: le idee sull'ambiente WIRED Italia

Elezioni regionali, Rocca detta le priorità: “Saranno trasporti e infrastrutture” RomaToday

CAMPOBASSO - Per le Regionali in Molise si potrebbe votare il 25 giugno. Lo ha dichiarato il presidente della Giunta Donato Toma ...Le vere sfide per Giorgia Meloni arriveranno dopo le elezioni regionali in Lazio e in Lombardia. Alessandra Ghisleri, direttrice ...