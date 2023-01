Elezioni regionali Lazio 2023 | candidati e sondaggi | verso voto del 12 febbraio

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – Si avvicina la data che porterà le cittadine e i cittadini delalle urne per leregioinaliSeggi aperti il 12 e 13(dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì) per eleggere il successore di Nicola Zingaretti che ha governato la Regione per dieci anni. Per l’elezione del presidente non è previsto il turno di ballottaggio, viene proclamato governatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi in ambito regionale. E’ possibile ildisgiunto. Le ultimenelsi sono svolte il 4 marzo del 2018. Allora si recarono alle urne 3.181.235 elettori su 4.780.090 cittadini laziali aventi diritto al. L’affluenza finale fu del 66,55%. Nicola Zingaretti (centrosinistra) incassò ...