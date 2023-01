Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane per Ludovico Di Meo | “Se n’è andato improvvisamente | è stato un trauma”

(Di lunedì 30 gennaio 2023)inperDi Meo Al termine di, in onda nella mattinata di lunedì 30 gennaio, la conduttriceha ricordato inDi Meo, il giornalista della Rai mortoa 63 anni. Volto storico del Tg1,Di Meo era apprezzato e stimato da molti colleghi così come sottolineato dalla stessa conduttrice al termine della trasmissione. “La sua è stata una scomparsa improvvisa,tica” ha dichiarato, che poi ha aggiunto: “Se n’è, ...

in chiusura di Storie Italiane ricorda commossa il suo collega e amico Ludovico Di Meo . Il giornalista della Rai si è spento a 63 anni per un malore improvviso dopo che si era ...in lacrime a Storie Italiane saluta l'amico Ludovico: 'È stato un trauma' In fascia Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti - Il Ritorno 4.973.000 (23.9%). Su Canale 5 Paperissima ...

Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane saluta l'amico Ludovico ... ilmattino.it

Eleonora Daniele, arriva il drammatico appello: “Salvatevi..” Newsby

Eleonora Daniele, un drammatico appello: "Dovete salvarvi" Liberoquotidiano.it

Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane per Ludovico Di Meo TPI

Lutto per Eleonora Daniele: “Profonda ferita”. L’addio a Ludovico Di Meo DiLei

Al termine di Storie Italiane, in onda nella mattinata di lunedì 30 gennaio, la conduttrice Eleonora Daniele ha ricordato in lacrime Ludovico Di Meo, il giornalista della Rai morto improvvisamente a 6 ...Eleonora Daniele in chiusura di Storie Italiane ricorda commossa il suo collega e amico Ludovico Di Meo. Il giornalista della Rai si è spento a 63 anni per un malore improvviso dopo che si ...