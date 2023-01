Eleganti | pratiche e versatili Le borse da ufficio firmate Marc Jacobs | Prada | Saint Laurent promettono look raffinati e professionali Con il giusto glamour

Leggi su iodonna

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nella costruzione di un’uniforme quotidiana che sia al contempo elegante e comoda non può mandare una tote bag. Capiente, pratica, sofisticata e indistruttibile, è la borsa che ci accompagna da una riunione all’altra, che sa fare colpo, senza strafare, dalla colazione alla cena. Simbolo indiscusso dell’unione tra funzione ed estetica, è l’accessorio da abbinare a blazer doppio petto, pantaloni sartoriali, bluse morbide e abiti midi. Qualunque sia la divisa quotidiana – e il dress code dell’– non si può sbagliare con una tote bag. 20 tote bag per l'(e non solo) guarda le foto ...