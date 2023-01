Edoardo Donnamaria | chi è il papà Vincenzo | età | lavoro | cosa ne pensa della storia con Antonella Fiordelisi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Se lo stanno chiedendo davvero tutti in questi minuti, dopo che qualche informazioni è finalmente trapelata nel corsogiornata: Chi è? Ildiè un famoso avvocato e cantautore italiano, queste sono le prime cose che bisogna sapere sul suo conto, per fare un identikit preciso del personaggio. Ildel gieffino, infatti, proprio questa sera in puntata sarà presente in studio per fare una sorpresa al figlio ancora in gioco al Grande Fratello Vip. Come la prendere? Di certo sarà una grande emozione per lui che ormai ha smesso di contare i giorni che ha trascorso all’internoCasa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini, per questa sera, hato proprio a ...