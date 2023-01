(Di lunedì 30 gennaio 2023) Bruxelles. Ladi Ursula von der Leyen si prepara ad aprire i rubinetti degli aiuti di stato perall'Inflation reduction act dell'AmministrazioneContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

È questo in sostanza il piano che la Commissione dovrebbe presentare mercoledì, in vista del Consiglio europeo straordinario del 9 e 10 febbraio e di cui il Foglio ha ottenuto una. 'Un piano ...perché è bene farsi trovare pronti e, se interessati, cominciare a raccogliere tutte le ... al richiedente verrà inviata una comunicazione con cui verrà presentata ladi proposta ...

Ecco la bozza del piano della Commissione Ue per rispondere all'Ira di Biden Il Foglio

Se le regioni fanno tardi, si va avanti lo stesso. Ecco la bozza del decreto Sblocca-Pnrr L'HuffPost

Testo Unico delle Costruzioni: ecco l'ultima bozza della legge che ... ingenio-web.it

Pensioni, si apre il tavolo di riforma: bozza entro l'estate, ecco le ... Tag24

Payback dispositivi medici. Approvata la proroga del Governo al 30 ... Quotidiano Sanità

Così Ursula von der Leyen si prepara ad aprire i rubinetti degli aiuti di stato per rispondere all'Inflation reduction act dell'Amministrazione americana. Un Fondo per la sovranità europea prima dell' ...Grande novità della prossima stagione sarà la Twins Cup per la quale verranno predisposte due classifiche: Open e Junior ...