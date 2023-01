È vero che il Napoli non ha Dybala | ma ha Osimhen e Kvaratskhelia Messaggero

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ha ragione Mourinho quando dice che ilnon ha. Ma ilha. Lo scrive Il, nel commento a-Roma 2-1. Una partita in cui la Roma ha provato a mettere in difficoltà ile ci è pure riuscita, ma che alla fine ha vinto la squadra di Spalletti. “Il regalo per i 60 anni dal suo amico Spallettone se lo aspettava diverso. Non è servito stuzzicarlo alla vigilia, preparare una gara accorta, uomo su uomo per poi alla prima occasione provare a ripartire. Perché se poi dall’altra c’è un marziano che appena vede la porta ne mina la stabilità, c’è ben poco da fare. E se quando esce lui, il sostituto, Simeone, s’inventa un’altra perla, è segno che non è serata. È, come dice Mourinho ...