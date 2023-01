È morto Adama Niane | l’attore francese noto nella serie Netflix Lupin

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Èper le sue interpretazioni in Baise-Moi, Get In e. Aveva 56 anni. Al momento non è stata resa nota la causa del decesso. Diverse le personalità del cinema e della televisione che hanno ricordato con commozione. Omar Sy, che ha recitato con, ha condiviso un messaggio su Twitter dopo la notizia della morte del. “Estendo le mie profonde condoglianze ai cari di Adama, un attore immenso al fianco del quale ho avuto la possibilità e il piacere di recitare”, ha scritto Sy in. “Un uomo di ...

Come riportato da diverse testate internazionali, è, l'attore francese noto per le sue interpretazioni in Baise - Moi , Get In e nella serie Netflix Lupin . Aveva 56 anni. Al momento non è stata resa nota la causa del decesso. ...Come riportato da diverse testate internazionali, è, l'attore francese noto per le sue interpretazioni in Baise - Moi , Get In e nella serie Netflix Lupin . Aveva 56 anni. Al momento non è stata resa nota la causa del decesso. ...