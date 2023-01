È morta Lisa Loring | la prima Mercoledì della famiglia Addams 

(Di lunedì 30 gennaio 2023), l’attrice che ha dato vita per lavolta all’iconico personaggio dinella serie tv LaAddams, èsabato, stroncata da un ictus all’età di 64 anni. A darne notizia con un post social è stata l’amica Laurie Jacobson, secondo la quale l’attrice è stata colpita dall’ictus giovedì «a causa del fumo e dell’ipertensione». Dopo tre giorni laha deciso di staccare il supporto vitale «Aveva il supporto vitale da 3 giorni. Ieri la suaha preso la difficile decisione di rimuoverlo e lei è deceduta ieri notte». A rendere famosain tutto il mondo, dicevamo, è stato proprio il personaggio ditornato di ...

