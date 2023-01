È morta Lisa Loring | la prima Mercoledì Addams della storia | aveva 64 anni

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Èall’età di 64l’attrice, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo dinella serie televisiva La famiglia, negliSessanta. Nata a Kwajalein, nelle isole Marshall, il 16 febbraio 1958,Ann DeCinces, questo il vero nome dell’attrice, raggiunge la notorietà a soli cinquequando viene scelta per il ruolo dinella serie tv La famiglia. Dopo essersi ritirata dalle scene, l’interpreta è tornata a recitare alla fine degliSettanta interpretando ruoli minori sia al cinema che in televisione fino agliOttanta quando poi si è definitivamente ritirata. L’attrice è ...

Il nome diLoring non dirà molto, ma l'attrice è divenuta famosa, interpretando Mercoledì nella serie tv cult La famiglia Addams negli anni Sessanta. Loring èall'età di 64 anni, in seguito ad un ...Bella, gentile, una madre amorevole, l'eredità dinel mondo dello spettacolo è enorme. E l'eredità per la sua famiglia e i suoi amici: una ricchezza di umorismo, affetto e amore rimarrà a lungo ...

Addio a Lisa Loring. L'attrice, divenuta famosa per aver interpretato Mercoledì nella serie La Famiglia Addams, andata in onda negli Stati Uniti tra il '64 e il 66, è ...