È morta Annie Wersching | aveva 45 anni

(Di lunedì 30 gennaio 2023) È, attrice che ha preso parte a numerose serie TV e attiva anche nel mondo dei videogiochi, in particolare laè nota per aver prestato volto e voce al personaggio di Tess in The Last of Us. L’attrice stava combattendo segretamente una battaglia contro il cancro da alcuni, purtroppo la malattia ha avuto la meglio enelle scorse ore, a soli 45. Giovanissima ma con una lunga carriera alle spalle,ha preso parte a numerose serie televisive come Star Tred Picard e 24, senza dimenticare Bosch, Timeless, Streghe (Charmed), Supernatural e Cold Case. L’ultimo ruolo che ha interpretato, per volere del ...

Addio aWersching, l'attrice è stata la Regina dei Borg nella seconda stagione di Star Trek: Picard , ... Èdopo due anni di battaglia contro il cancro. Aveva 45 anni. L'annuncio della sua ...Wersching , attrice di 24, Bosch e Timeless, nota anche per il ruolo di doppiatrice del videogioco The last of us, èa 45 anni. L'interprete di Tess dal 2020 combatteva contro un cancro. ...

È morta Annie Wersching, l'attrice di 24 e Timeless aveva 45 anni: nel 2020 la diagnosi di cancro Fanpage

E' morta Annie Wersching, l'attrice di Tess in The Last of Us ci lascia a 45 anni Everyeye Videogiochi

È morta Annie Wershing, la Renee Walker in '24' e regina dei Borg in 'Star Trek' la Repubblica

Annie Wersching morta a 45 anni: star di 24 e Bosch, era la voce di Tess nel videogioco di The Last of Us BadTaste.it TV

The Last of Us: Annie Wersching è morta a 45 anni, era l'interprete di Tess Multiplayer.it

Annie Wersching è morta di tumore a 45 anni: l' attrice di 24, Bosch e Timeless era nota anche per il ruolo di doppiatrice del videogioco The last of us. L'interprete ...Annie Wersching, attrice di 24, Bosch e Timeless, nota anche per il ruolo di doppiatrice del videogioco The last of us, è morta a 45 anni. L'interprete di Tess dal 2020 combatteva ...