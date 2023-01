È morta a soli 45 anni Annie Wersching | star di “The Vampire Diaries” | aveva un tumore dal 2020

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il mondo dello spettacolo in lutto. Molto dolore per la scomparsa a45dell’attrice statunitense. Era famosa per i suoi ruoli nelle serie televisive “Bosch”, “24” e “The”. E per aver interpretato Leslie Dean, la madre della supereroina aliena Karolina nel telefilm della Marvel “Runaways”. A stroncarla, a Los Angeles, è stato un. La scomparsa di, le parole del marito L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’agente dell’attrice, a cui ha fatto seguito un comunicato del marito, l’attore comico Stephen Full. Ha ricordato la moglie e la madre dei loro tre figli – Freddie di 12, Ozzie di 9e Archie di 4– con ...

Annie Wersching , attrice nota soprattutto ai telefili per aver recitato in serie tv come 24 , Bosch , Timeless e tantissime altre, è45 anni a causa di un cancro aggressivo che le era stato diagnosticato nel 2020. A dare la notizia è stato suo marito, l'attore Stephen Full , tramite un comunicato. In pochissime ore sui ...L'attrice statunitense Annie Wersching è45 anni . Famosa per i suoi ruoli nelle serie televisive 'Bosch', '24' e 'The Vampire Diaries', la scomparsa è stata annunciata dal suo agente e dal marito, l'attore comico StephenFull. ...

Morta l'attrice Annie Wersching a soli 45 anni: tra i doppiatori di "The ... Virgilio Notizie

Annie Wersching muore a soli 45 anni: fu lei a dare il volto e voce di ... Hardware Upgrade

Annie Wersching è morta a soli 45 anni: addio all'attrice televisiva Cinematographe.it

Muore in casa a soli 28 anni: tragedia nella notte a Cutrofiano LeccePrima

Cutrofiano, muore in casa dell'amico a soli 29 anni TeleRama News

Stroncata da un ictus, l'attrice si è spenta il 28 gennaio. Interpretò il famoso personaggio in 64 episodi dal 1964 al 1966 L isa Loring, l’attrice che ha dato vita per la prima volta all’iconico pers ...Stroncata da un ictus, l'attrice si è spenta il 28 gennaio. Interpretò il famoso personaggio in 64 episodi dal 1964 al 1966 L isa Loring, l’attrice che ha dato vita per la prima volta all’iconico pers ...