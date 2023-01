Dritte per monitorare il pagamento per l’assegno unico a fine gennaio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ci sono alcune indicazioni extra che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda la questione relativa al tanto discusso assegno. Esattamente come avvenuto pochi giorni fa, occorre fare attenzione soprattutto alla questione del, visto che in tanti arrivati a questo punto si aspettavano di aver già ricevuto la quota mensile. A tal proposito, è importante evidenziare che ci sono diverse strade perla disposizione dello stesso, in modo da essere aggiornati praticamente in tempo reale sullo stato della pratica. Alcuni consigli perildel: diverse strade percorribili Ad oggi, quali sono i migliori consigli per ...