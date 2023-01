“Dovete intervenire subito” Terremoto al GF Vip | i fatti sulla concorrente fanno tremare Signorini

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 30 gennaio 2023) È trascorsa una settimana dall’ultima puntata, eppure gli animi dentro e fuori la dimora di Cinecittà, sono ancora scossi da quanto successo. La scena che ha indignato di più i telespettatori è stata quella che ha visto la mamma di Luca Onestini, la signora Carla, presentarsi nello show per salutare il figlio. Ma più che dargli supporto ha attaccato Nikita Pelizon. La madre della gieffina oggi si è rivolta con forza al GF Vip 7. Mentre la mamma di Luca Onestini si scagliava non solo contro Nikita Pelizon ma anche contro Antonino Spinalbese, l’unica adcontrariata dallo studio è stata la opinionista Sonia Bruganelli. Questa è stata categorica, condannando il comportamento della signora Carla in ogni maniera. Alfonsoè rimasto in silenzio e così tutti gli altri. La madre della influencer, da parte del GF Vip 7, pretende ...