Doveri per Fiorentina vs Torino

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sarà Daniele, della sezione AIA di Roma 1, il direttore di gara divs, in programma mercoledì alle ore 18.00.Assistenti saranno i signori Colarossi e Margani, quarto ufficiale la sig.ra Ferrieri Caputi. V.A.R. sarà il sig. Banti, A.V.A.R. il sig. Marini. Fonte articolo e foto: www.fc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

INTER - ATALANTA Martedì 31/01 h. 21.00 CHIFFI CECCONI - GALETTO IV: MAGGIONI VAR: AURELIANO AVAR: MUTO FIORENTINA - TORINO Mercoledì 01/02 h. 18.00

Sarà Daniele Doveri, della sezione AIA di Roma 1, il direttore della gara tra Fiorentina e Torino, in programma mercoledì alle ore 18.00 e valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Assistenti ...