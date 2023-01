Donnamaria sbotta contro la Fiordelisi | pronto a vuotare il sacco sulle frasi dette senza microfono

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Niente da fare, Antonellae Edoardocontinuano a litigare e la pace questa volta sembra davvero lontana. Durante uno dei litigi di questi giorni la gieffina è tornata a fare la vittima e a dire che il suo compagno la offende. Lui ha giustamente fatto notare di aver ricevuto attacchi anche piuttosto forti. “Adesso fa la vittima ‘continua ad offendermi’. Ma chi cavolo ti sta offendendo? Io sto dicendo dati di fatto che mi hai rivolto degli appellativi vergognosi. Mi hai detto cose davvero vergognose. Ti offenderei se ti dicessi che sei imbecille, ma non lo sto mica facendo. Tu invece mi hai chiamato ‘uomo di me**a, cane, fai schifo, vergognati'”. Antonella a un certo punto èta: “Ricordi cos’hai detto a capodanno?” Questa frase ha fatto andare su tutte le furieche ha iniziato a ...

Dopo il brutto litigio nella casa del Gf Vip tra Edoardoe Antonella Fiordelisi con i due gieffini che si sono evitati per tutta la giornata di ieri, l'influencer salernitana nella notte ha avuto un attacco di panico per questo motivo. Nicole ...Edoardocontro Antonella: 'Metti la testa a posto. Vergognati!' Il volto di Forum quando Nikita ha cercato di farlo riflettere sul suo rapporto con Oriana, non è sembrato disposto a ...

Edoardo sbotta contro Antonella: Hai detto che ti ho messo le mani ... Fanpage.it

Antonella Fiordelisi, grave accusa a Donnamaria, lui sbotta: “Vergognati” VNews24

GFVIP 7, Donnamaria shock: “Lei piange per finta, è pericolosa. Ecco cosa è successo…” TuttoSulGossip

GFVip, Donnamaria accusa Nikita e Antonella: Sono amiche per ... Fanpage.it

GFVIP 7, Edoardo Donnamaria sbotta contro Dana: “Perfida, cretina, sei pazza” TuttoSulGossip

Dopo l'ennesima lite con Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip Edoardo Donnamaria si sfoga e minaccia di abbandonare il reality.Gravissime accuse pesano sulla casa del Grande Fratello Vip; qualcuno ha davvero alzato le mani Nuove polemiche.