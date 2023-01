Do you remember? Lazio Fiorentina | il finale è sempre Viola

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Quanto accaduto ieri all’Olimpico era già successo 9 volte ed un totale di 10 su 23 pareggi dice chiaramente che c’è una certa abitudine1-1 è un risultato più che frequente, è un vero e proprio tormentone che puntualmente si ripete. Quanto accaduto ieri all’Olimpico era già successo 9 volte ed un totale di 10 su 23 pareggi dice chiaramente che c’è una certa abitudine da parte delle due squadre a dividersi la posta in questa maniera. E, tanto per non sbagliare, si è ripetuto anche l’andamento dell’ultimo 1-1, con laad andare al riposo avanti e labrava a recuperare. Era il 2017-18 e sembra passato davvero tanto tempo: a segnare per i padroni di casa fu De Vrij, oggi all’Inter; a pareggiare al quarto minuto di recupero dal dischetto fu Babacar, che di squadre ne ha girate tante ...

