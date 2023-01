Djokovic punta a diventare il più grande

Leggi su agi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI - La domanda da porsi dopo la vittoria disu Tsitispas all'Australian Open che riporta il serbo al numero uno della classifica Atp (dopo aver chiuso da primatista il 2011, il 2012, il 2014, il 2015, il 2018, il 2020 e il 2021) non è tanto quanto potrà durare ancora nel tempo il suo dominio sul tennis mondiale. Ma quale sarà il prezzo che Nole, (oggi al decimo titolo Melbourne e al 22 titolo Slam, come Nadal) pagherà nel prossimo futuro, per essersi sottoposto allo stress pazzesco che gli sta permettendo, a 35 anni, di essere un tennista pressoché inarrivabile per tutti gli avversari. Quanto resisterà? Per quanto tempo reggerà il coinvolgimento emotivo che gli permette di giocare un tennis dove ogni singola palla finisce esattamente dove desidera e nel momento in cui lo ritiene opportuno? Sarà anche una questione di testa, cuore e zebedei: parti che Nole, ...