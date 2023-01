Djokovic da record | superati i 150 milioni in premi in carriera

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Novak, domenica, ha vinto il suo 10° Australian Open, grazie al 3-0 (6-3, 7-6 (4), 7-6 (5)) inflitto al greco Tsitsipas e ha raggiunto in una volta sola il primo posto nel ranking ATP e Rafael Nadal come numero di Slam, 22, vinti in. L’ultimo successo per, oltre a tutti i risultati L'articolo proviene da Calcio e Finanza.