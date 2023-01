Djokovic | Australian Open | sarà Grande Slam? Le quote

È tornato a dominare. Novaksi è preso il titolo agliOpen con un'autorevolezza impressionante, liquidando l'ambizioso Tsitsipas in finale in tre set dopo un torneo in crescendo, con l'iniziale fastidio ai ...NovakNovakha vinto il suo decimoOpen riscrivendo per l'ennesima volta il libro dei record. Oltre ad aver agganciato il suo eterno rivale Rafael Nadal a quota 22 Slam, il fenomeno serbo si è ...

Novak Djokovic has claimed his 10th Australian Open championship and record-tying 22nd Grand Slam title over the weekend. This gives him the same amount of ...Australian Open triumph, Novak Djokovic moved into a tie with Rafael Nadal for the most men’s major titles in tennis history. It marked 15 years since his first taste of Grand Slam glory. Take a look ...