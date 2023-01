Disastro Milan | si è rotto il giocattolo di Pioli | senza “fame” è una squadra da metà classifica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) È successo quello che un po’ tutti, a parte forse qualche inguaribile ottimista rossonero, si aspettavano. È durata anche più del previsto, perché il miracolo è andato avanti per quasi un anno e mezzo e ilha fatto a tempo a vincerci uno scudetto, che col senno di poi ha sempre più dell’incredibile. Ma alla fine l’incanto che aveva trasformato unadi modeste individualità in campioni d’Italia si è spezzato: il giocattolino disi è. La figuraccia per certi versi storica col Sassuolo (2-5 in casa, i rossoneri non incassavano così tanti gol a San Siro da 25 anni) sancisce ufficialmente la crisi del. Non irrimediabile, perché innon c’è nulla di compromesso se pensiamo al quarto posto, unico obiettivo di tutti visto che la fuga del Napoli ha ...