Dipendenti della Dema in protesta | bloccata la Statale Appia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lanei pressi dello svincolo di Paolisi è statada una manifestazione di. Ihanno occupato la fondamentale arteria nell’ambitovertenza che hanno avviato da tempo per la conservazione del proprio posto di lavoro. Le maestranze e i sindacatiFIOM FIM Uilm si erano convocati in assemblea in stato d agitazione dopo le decisioni dell azienda di tagliare il 50%forza lavor nelle due sedi di Somma Vesuviana e appunto Paolisi. L’Assemblea ha quindi deciso di dare una sferzata alla loro lotta scendendo in strada ed occupando la. L'articolo proviene da Anteprima24.it.