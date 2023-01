Dinner Club 2 | Carlo Cracco annuncia il cast | Paola Cortellesi | Marco Giallini e… VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 30 gennaio 2023)ha svelato a Che Tempo che Fa ildi2. Il programma, con protagonista lo chef, tornerà in onda su Primedal 16 febbraio prossimo. Tra i protagonisti ci saranno attori di assoluto livello come, ma non solo. Al fianco dei due attori vedremo altri due personaggi amatissimi dal pubblico come Antonio Albanese e Luca Zingaretti, mentre al fianco ditorneranno dalla prima edizione Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. Il format prevede che lo chef si renda protagonista di un viaggio con ila rotazione per imparare delle ricette da poi riportare la sera in questoesclusivo. Le anticipazioni ...