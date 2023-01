Dimesso dopo visita in ospedale nel Casertano | ritorna di nuovo e muore

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sulla morte di un 56enne di Alife all’di Sessa Aurunca. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo, ma per il momento non c’è alcun indagato. Stando a quanto ricostruito, l’uomo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Da giugno 2021 si è assistito alla nomina dell'amministratore delegato, sostituitotre mesi(7.10.2021) con altro amministratore e recentemente, 13.06.2022, si èil presidente dell'...Da quando si èinfatti Okan si è dedicato a questa particolare tipologia di animali. Il lieto fine di Clarence, il cane di 14 anni scomparso da casa e ritrovato6 mesi di GIORGIO BRACCO ...

Salerno, ospedale dimette neonato di 5 mesi che poche ore dopo muore sull'ambulanza per una crisi respiratoria Virgilio Notizie

Bimbo di cinque mesi dimesso dall'ospedale muore poco dopo La Repubblica

Salerno, bambino di 5 mesi morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale: scatta l’inchiesta Corriere del Mezzogiorno

Dimesso dopo crisi respiratoria, neonato di cinque mesi muore dopo un giorno per lo stesso malore Il Riformista

Bimbo di 5 mesi muore dopo essere stato dimesso dall'ospedale: indagano i carabinieri Fanpage.it

Una delle pagine più buie dello sport nazionale: dall'inchiesta alle sentenze passando per le condanne. Ecco cosa accadde e quali furono le conseguenze.La procura di Ivrea ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti per ls morte di Anna Arcuri, 77enne di San Benigno Canavese, trovata senza vita in casa da sua figlia la mattina di lu ...