Dimensionamento scolastico | taglio istituti nei prossimi anni | quasi 700 Ata in meno | 147 solo in Campania I dati

Benevento . 'Bisogna avviare subito una battaglia politica e istituzionale per fermare lo smantellamento del sistemadella provincia di Benevento. Gli effetti dell'innalzamento a 900 iscritti del requisito minimo per preservare l'autonomia - introdotto con la Legge di Bilancio - avrebbe un effetto ......di via Madre Teresa di Calcutta è stato soppresso nei giorni scorsi dal piano di... senza neanche attendere il completamento delle iscrizioni per l'anno2023/2024, come la ...

Giudico questa misura governativa in materia di dimensionamento scolastico grave quanto il progetto di Autonomia differenziata per le Regioni. E’ necessario, dunque, che si attivi da subito un’azione ...Raccolte già mille firme da chi si oppone alla fusione tra i due licei classici prevista dalla legge di Bilancio sul dimensionamento scolastico ...